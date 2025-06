Raid vandalico alla piscina comunale | indagini in corso

Un gesto ignobile che ha scosso la comunità di Monselice, lasciando numerose domande senza risposta. La piscina comunale, simbolo di aggregazione e benessere, ora si trova al centro di un’indagine in corso per fare luce su quanto accaduto. La speranza è che presto vengano identificati gli autori di questo atto vandalico, affinché la struttura possa tornare a essere un punto di orgoglio e sicurezza per tutti i cittadini.

A distanza di pochi giorni, torna alla ribalta la piscina comunale di Monselice. Nella notte tra il 6 e il 7 giugno la struttura ricettiva gestita da Marco Canova è stata oggetto di un raid vandalico ad opera di ignoti che con il volto travisato da un passamontagna hanno fatto irruzione negli.

