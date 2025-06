Raid senza precedenti su Kharkiv in Ucraina

Un violento raid senza precedenti scuote l’Ucraina, con almeno cinque vittime e numerosi feriti tra Kharkiv e Kherson. La città di Kharkiv ha subito il suo attacco più pesante dall’inizio del conflitto, lasciando la popolazione sotto shock e in allerta. Questa escalation di violenza mette in evidenza la gravità della crisi e la necessità di risposte urgenti per la pace e la sicurezza della regione.

È di almeno 5 vittime il bilancio degli attacchi russi sulle città ucraine di Kharkiv e Kherson. Lo hanno annunciato le autorità locali, spiegando che ci sono anche 17 feriti. Tre persone sono morte in un “raid senza precedenti” su Kharkiv, come ha annunciato il sindaco Igor Terekhov, e due in un attacco a Kherson, secondo quanto riferito dal governatore della regione, Oleksandr Prokudin. La città ha subito “l’attacco più pesante dall’inizio della guerra”, ha detto il primo cittadino segnalando “almeno 40 esplosioni” in poco tempo. Nelle ultime settimane, le truppe russe hanno accelerato la loro avanzata, mentre gli ultimi negoziati a Istanbul non sono riusciti a porre fine alla guerra che dura da tre anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “Raid senza precedenti” su Kharkiv, in Ucraina

