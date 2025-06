Raid senza precedenti su Kharkiv e Kherson almeno 5 vittime Trump spero guerra Ucraina-Russia non diventi nucleare

Un’ondata di raid senza precedenti ha colpito Kharkiv e Kherson, causando almeno cinque vittime e numerosi feriti. La guerra in Ucraina si infiamma ulteriormente mentre il mondo guarda con preoccupazione. Donald Trump ha espresso la speranza che il conflitto non degeneri in una escalation nucleare, un monito che ci ricorda quanto sia fragile la pace. La tensione cresce, ma la ricerca di soluzioni pacifiche rimane più che mai necessaria.

È di almeno 5 vittime il bilancio degli attacchi russi sulle città ucraine di Kharkiv e Kherson. Lo hanno annunciato le autorità locali, spiegando che ci sono anche 17 feriti. Tre persone sono morte in un "raid senza precedenti" su Kharkiv, come ha annunciato il sindaco Igor Terekhov, e due in un attacco a Kherson, secondo quanto riferito dal governatore della regione, Oleksandr Prokudin.

