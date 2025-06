raid senza precedenti su kharkiv e kherson almeno 5 vittime trump spero che la guerra ucraina russia non diventi nucleare

La tensione tra Russia e Ucraina si intensifica con un raid senza precedenti su Kharkiv e Kherson, causando almeno cinque vittime e numerosi feriti. Le immagini di distruzione e la crescente preoccupazione internazionale sottolineano la gravità della situazione. Mentre Trump esprime speranza che la guerra non sfoci in escalation nucleare, il mondo osserva con apprensione gli sviluppi di un conflitto che rischia di coinvolgere tutti noi. La città …

È di almeno 5 vittime il bilancio degli attacchi russi sulle città ucraine di Kharkiv e Kherson. Lo hanno annunciato le autorità locali, spiegando che ci sono anche 17 feriti. Tre persone sono morte in un "raid senza precedenti" su Kharkiv, come ha annunciato il sindaco Igor Terekhov, e due in un attacco a Kherson, secondo quanto riferito dal governatore della regione, Oleksandr Prokudin. La città . 🔗 Leggi su Feedpress.me