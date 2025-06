Raid e scontri a fuoco 24 morti a Gaza

La tensione esplode in Gaza: 24 vittime tra bombardamenti e scontri a fuoco, un bilancio drammatico che riflette la crescente crisi nella regione. Le immagini di tende distrutte e civili coinvolti raccontano una realtà di sofferenza e dolore. La situazione si fa sempre più calda, lasciando il mondo in attesa di una soluzione. La speranza di pace resta l’orizzonte più urgente da raggiungere.

10.38 Ventiquattro le vittime in bombardamenti israeliani e scontri a fuoco nella Striscia di Gaza. E' il bilancio dell' agenzia di stampa palestinese Wafa. Colpite tende per sfollati a ovest di Khan Yunis:12 morti e almeno 40 feriti. A ovest di Gaza colpita una casa che ospitava sfollati: sette morti. Cinque persone sono rimaste uccise e altre ferite negli scontri a fuoco dell'esercito israeliano nei pressi di un centro di soccorso a ovest di Rafah. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Fuoco Scontri Morti Gaza

Libia, il ministero della Difesa di Tripoli annuncia un cessate il fuoco dopo giorni di scontri - Dopo giorni di intensi scontri in Libia, il Ministero della Difesa del Governo di unità nazionale di Tripoli ha proclamato un cessate il fuoco.

Le grandi firme di @repubblica si lamentano a turno per i silenzi su Gaza. Silenzi di chi? Nella pecetta gialla di p.12 ci sono “250 morti in 48 ore, 93 dei quali solo ieri”. È la dose di g3n0cidi0 che non disturba il g3n0cidi0. Fra vent'anni lo ricorderanno a caratter Partecipa alla discussione

Wafa, 22 palestinesi morti in raid e scontri con Israele in diverse zone della Striscia di Gaza - Le truppe israeliane hanno recuperato il corpo dell'ostaggio thailandese Pinta Nattapong in un'operazione speciale dell'Idf e dello Shin Bet. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro, riporta Tim ... Segnala ansa.it

Wafa, 22 palestinesi morti in raid e scontri con Israele - Ventidue persone sono rimaste uccise nelle prime ore di oggi in bombardamenti e scontri a fuoco con israeliani in diverse zone della Striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. (ANSA) ... Secondo ansa.it

Ventidue morti in attacchi israeliani in diverse zone della striscia di gaza, tra cui sfollati e civili - La Striscia di Gaza vive una nuova escalation con bombardamenti a Khan Yunis, Gaza e Rafah che causano 22 vittime, numerosi feriti e gravi difficoltà per sfollati e ospedali locali. Secondo gaeta.it

Gaza, morti e feriti in rappresaglie israeliane