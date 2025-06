Ragione o sentimento? Parolario nel segno di Jane Austin

Ragione o sentimento? Non è solo il titolo di un romanzo, ma il tema scelto dalla 25ª edizione di Parolario, che si svolgerà a Como, Cernobbio e Tremezzina dal 10 al 15 giugno, in omaggio a Jane Austen che quest’anno celebra i suoi 250 anni. Sarà quindi un viaggio nel presente e nel passato, un dialogo tra i romanzi di Austen e la narrativa contemporanea, la letteratura, la musica, la società, la storia, la moda. Nel corso della manifestazione si alterneranno incontri con scrittrici, studiosi e artisti, spettacoli teatrali e performance musicali, proiezioni cinematografiche, passeggiate letterarie e visite guidate in luoghi evocativi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ragione o sentimento?. Parolario nel segno di Jane Austin

Echi di Jane Austen nella scrittura di Mario Schiani