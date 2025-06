ragazzina di 15 anni uccisa da un furgone mentre attraversa la strada

Una tragica perdita scuote Tolentino: una ragazza di soli 15 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un furgoncino mentre attraversava la strada. La scena, sconvolgente, si è consumata in un attimo, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari. La comunità si stringe nel dolore, chiedendosi come possa accadere una tragedia così improvvisa e inattesa. La vicenda ci invita a riflettere sulla sicurezza e l'importanza di rispettare le regole stradali.

Tolentino, 7 giugno 2025 – Tragedia, oggi pomeriggio, in contrada Pace a Tolentino. A perdere la vita, una ragazzina di 15 anni. Secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada insieme a un ragazzo; avevano lasciato lo scooter verso il cinema Giometti e si stavano dirigendo verso il centro commerciale Oasi. Avevano ancora il casco in mano, quando sono stati investiti da un furgoncino bianco. La ragazza sarebbe morta sul colpo: i tanti testimoni dell’incidente hanno subito chiamato i soccorsi, ma i sanitari non sono riusciti a rianimare la ragazzina. Mentre il ragazzo che era con lei è stato portato in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it