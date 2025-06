Ragazza ubriaca nella notte ad Alzate Brianza | i soccorritori capiscono che le sue condizioni sono più gravi del previsto

Nella tranquilla notte di Alzate Brianza, un episodio drammatico ha scosso la comunità. Alle prime luci dell’alba, i soccorritori hanno scoperto che le condizioni della ragazza di 22 anni erano più gravi del previsto, rivelando una situazione critica che richiedeva interventi immediati. Un episodio che mette in evidenza i rischi dell'abuso di alcol e l'importanza di intervenire prontamente nelle emergenze notturne.

Momenti drammatici nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 giugno 2025 ad Alzate Brianza. Poco dopo le 3.30 del mattino, una ragazza di 22 anni è stata soccorsa in via Papa Giovanni XXIII per un'intossicazione etilica. La giovane, in evidente stato di alterazione dovuta all'abuso di alcol, si.

