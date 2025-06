Ragazza precipita in un un dirupo a Ponza | soccorsa è stata trasportata in eliambulanza al Goretti

Un drammatico incidente nella notte a Ponza, dove una giovane ragazza è scivolata in un dirupo di Chiaia di Luna. L’intervento tempestivo dei soccorritori e l’eliambulanza hanno permesso di trasferirla d’urgenza al Goretti. Un episodio che ricorda quanto la natura selvaggia dell’isola possa rappresentare un rischio improvviso. La vicenda si sta rapidamente approfondendo, mentre le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza e il supporto alla giovane vittima.

Incidente nella notte sull'isola di Ponza, dove una ragazza del posto è accidentalmente scivolata in un dirupo sul margine di una strada, in località Chiaia di Luna. Dopo la segnalazione dell'emergenza sono sopraggiunti i soccorsi, i carabinieri della stazione locale insieme ai volontari della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Ragazza precipita in un un dirupo a Ponza: soccorsa, è stata trasportata in eliambulanza al Goretti

