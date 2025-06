Ragazza di 15 anni grave per meningite | 30 persone sottoposte a profilassi

Lodi si trova in allerta: una ragazza di 15 anni, colpita da meningite meningococcica, lotta tra la vita e la morte all'ospedale Buzzi di Milano. La sua condizione grave ha portato alla profilassi immediata di 30 persone vicine a lei, sottolineando l’importanza della prevenzione e della rapidità d’intervento. In un momento così delicato, la comunità si stringe intorno ai suoi cari, sperando in un esito positivo e rafforzando la consapevolezza sulla meningite.

Lodi, 7 giugno 2025 – Apprensione nel Lodigiano. Una ragazza di 15 anni è stata colpita gravemente dalla meningite da meningococco. Secondo quanto riferito l’adolescente – che frequenta il primo anno di superiori a Codogno (Lodi) – è stata r icoverata d'urgenza nella rianimazione pediatrica dell'ospedale Buzzi di Milano. Inizialmente si era rivolta al Pronto soccorso dell'ospedale civico di Codogno, su indicazione del proprio medico di base per poi passare in ospedale a Lodi. Secondo quanto riferito il quadro della 15enne sarebbe peggiorata in breve tempo: la ragazza è stata sottoposta a rachicentesi e la diagnosi è stata confermata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ragazza di 15 anni grave per meningite: 30 persone sottoposte a profilassi

