Radici e Visioni | il viaggio nell’arte delle Officine Artimede la mostra a Vitulano

Prepariamoci a un viaggio emozionante tra passato e futuro, dove le radici profonde del Sannio incontrano le esperienze più innovative dell’arte contemporanea. Sabato 31 maggio, a Vitulano, si apre “Radici e Visioni: il viaggio nell’arte delle Officine Artimede”, un'occasione unica per scoprire come la tradizione possa alimentare la creatività moderna. Un evento imperdibile che promette di ispirare e sorprendere gli appassionati di arte di ogni generazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Un dialogo profondo tra la tradizione artistica del Sannio e le nuove forme espressive dell’arte contemporanea prenderà vita a Vitulano, sabato 31 maggio, con l’inaugurazione della mostra “Radici e Visioni: il viaggio nell’arte delle Officine Artimede”. L’esposizione, ospitata nella prestigiosa Pinacoteca ViP – situata in Piazza SS. Trinità – rappresenta una significativa tappa per l’ Associazione Artimede Officine dell’Arte, realtà culturale attiva da oltre vent’anni nel territorio sannita, con sede nel centro storico di Benevento. Il progetto espositivo propone un itinerario visivo attraverso tre sezioni tematiche: Radici, Materia e Segno, Visioni, e raccoglie opere pittoriche di venti artisti che raccontano, con linguaggi diversi, il rapporto tra identità locale e ricerca contemporanea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Radici e Visioni: il viaggio nell’arte delle Officine Artimede”, la mostra a Vitulano

