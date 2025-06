Quiz divertimento intrattenimento Il pubblico in studio sfida una squadra composta da sei vip conduttore compreso

Preparati a una serata all’insegna del divertimento e delle sfide mozzafiato! Dopo il successo de L’Eredità, Marco Liorni torna su Rai 1 con un nuovo game show dedicato al pubblico di casa: “Chi può batterci?”. In questa gara tra celebrità, ogni prova sarà un’esplosione di intelligenza, abilità e cultura generale. Chi uscirà vittorioso? Scopriamolo insieme in un’emozionante notte di intrattenimento e sorprese!

D opo una stagione alla guida de L'Eredità, Marco Liorni approda alla 21.30 su Rai 1 con il nuovo game show del sabato sera. Chi può batterci? è una sfida inedita per il conduttore che avrà a che fare con una squadra di sei celebrità della tv, dello spettacolo e dello sport. Personaggi famosi che gareggeranno con il pubblico in studio in una serie di prove d'intelligenza, abilità e cultura generale. Fiorello e la "frecciatina" ad Amadeus a "La Pennicanza": «Sei tornato in Rai per mezzo minuto» X Leggi anche › Al via su Rai 1 "L'Eredità 2024", con Marco Liorni e due nuove Professoresse: le novità Dopo la speciale anteprima andata in onda a settembre 2024, il family game show prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Blu Yazmine, andrà in onda per tre sabati sera consecutivi a partire da oggi.

