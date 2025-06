quintanella

trasformerà le strade di Foligno in un incanto di tradizione e allegria. I bambini, vestiti con costumi storici e pieni di entusiasmo, daranno vita a un suggestivo spettacolo che unisce memoria e festeggiamenti, coinvolgendo tutta la comunità in un clima di gioia condivisa. Non perdete l'occasione di vivere questa magica serata all'insegna delle radici folignati.

FOLIGNO Torna il connubio tra Giostra della Quintana e le Quintanelle di Scafali e San Giovanni Profiamma. Protagonisti, dunque, i più piccoli, che prima sfileranno per le vie del centro storico cittadino, per poi raggiungere piazza San Domenico dove i giovani cavalieri di Giostra daranno prova delle loro capacità. L’appuntamento è per stasera alle 21, quando dal parco dei Canapè prenderà il via il colorato corteo dei piccoli figuranti, che attraverserà Via Chiavellati, Corso Cavour e Via Mazzini per poi arrivare in piazza San Domenico dov’è stato allestito il campo di gara. Dentro l’otto, in sella alle loro biciclette, si esibiranno in un’unica tornata i cavalieri degli otto rioni di Scafali e quelli dei sette rioni di San Giovanni Profiamma. 🔗 Leggi su Lanazione.it