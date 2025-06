Questo robot riesce a risolvere il cubo di Rubik in 103 millisecondi e adesso la sfida è scendere ancora

Immaginate un robot che, in appena 103 millisecondi, risolve il cubo di Rubik: incredibile, vero? Ma la sfida non si ferma qui. Giovani ricercatori della Purdue University stanno spingendo oltre i limiti, unendo ingegno e tecnologia per battere ogni record e dimostrare come l’innovazione può superare ogni aspettativa. La vera domanda è: fino a dove potranno spingersi?

