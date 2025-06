Quest’estate i gioielli da avere puntano sul tema fondale marino

tendenze più irresistibili dell’estate: collane con charm ispirati al mondo marino, dai nautilus alle turritelle. Un richiamo irresistibile alla bellezza e mistero degli abissi che si traduce in accessori unici e di grande carattere. Se vuoi distinguerti con stile, questi gioielli sono ciò che fa per te: scopri come integrarli al meglio nel tuo look estivo e lasciarti catturare dalla magia del fondale marino.

C’è chi la definirebbe sarcasticamente “avanguardia pura” nella stagione estiva ma non ha molta importanza. La tendenza conchiglie torna quest’anno a far parlare di sé e lo fa soprattutto riguardo a un preciso tipo di gioiello o bijoux. Stiamo parlando delle collane che dappertutto si fanno notare con i loro charms a forma di nautilus, pettinidi, turritelle e gasteropodi. Anche se i loro nomi altisonanti possono spiazzare, si tratta delle conchiglie dalle forme più belle e decorative che, in versione vera o riprodotta hanno conquistato la fantasia dei designer. Già perché non bisogna pensare alle solite collanine di vere conchiglie dalle dimensioni ridotte. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Quest’estate i gioielli da avere puntano sul tema fondale marino

