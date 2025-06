Quello tra Trump e Musk non è un semplice colpo di…Tesla

Il confronto tra Donald Trump ed Elon Musk va ben oltre un semplice episodio nel mondo dei social. Tra frecciate e tensioni crescenti, il loro scontro evidenzia divisioni profonde che potrebbero avere ripercussioni significative. Ma cosa si nasconde dietro questa rivalità? Scopriamolo insieme, perché le implicazioni di questa disputa potrebbero influenzare molto più di quanto sembri.

Lo strappo tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e l’ormai suo ex consigliere e braccio destro, Elon Musk, è ampio e profondo. I due duellanti, utilizzatori compulsivi dei social, si stanno tirando fendenti a vicenda. Chi confidava in una rapida riconciliazione, è stato costretto a fare una prima stima dei potenziali danni derivanti . Quello tra Trump e Musk non è un semplice colpo di.Tesla L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Quello tra Trump e Musk non è un semplice colpo di…Tesla

