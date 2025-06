Quello di Gaza è un genocidio | lo dice il diritto internazionale a prescindere dalle opinioni | spiega la docente

Il conflitto a Gaza, definito da esperti come un genocidio secondo il diritto internazionale, solleva questioni cruciali sulla giustizia e l'intervento globale. La docente Micaela Frulli sottolinea come le parole abbiano un peso fondamentale e come il diritto possa essere uno strumento di salvezza. Un invito a riflettere sull’importanza dell’azione dei Paesi terzi: la loro inattesa potrebbe avere conseguenze legali e morali importanti.

Colloquio con Micaela Frulli, docente di diritto internazionale: "Le parole contano, il diritto serve e può salvare. L’inazione dei Paesi terzi rischia di essere sanzionabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gaza, Meloni “Netanyahu rispetti il diritto internazionale” - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sottolinea l'importanza del rispetto del diritto internazionale nel conflitto a Gaza.

Oggi parlerà al Senato, Mark Perlmutter, il chirurgo Americano, un testimone chiave del #GENOCIDIO a Gaza, dove ha prestato servizio. Perlmutter ha dichiarato che i bambini palestinesi vengono giustiziati da cecchini israeliani con un colpo alla testa

Oggi, ore 17:00, presento il mio libro: GENOCIDIO, al Senato: Interverranno: la lgiurista internazionale @chamelons ,Mark Perlmutter, e @federdale il chirurgo ebreo americano che ha documentato lo sterminio dei bambini palestinesi.

Docenti e studenti: "Mobilitiamoci per Gaza" - Lettera appello dall'Univpm contro il genocidio: "L'Università prenda posizione, non può essere spettatrice passiva di quanto accade"

I docenti del Majorana-Corner: «A Gaza una tragedia umanitaria che non possiamo ignorare» - Cento insegnanti del liceo di Mirano hanno scritto una lettera aperta alla cittadinanza, prendendo posizione sul conflitto e invitando «a non tacere»