Quel Pazzo Venerdì Sempre più Pazzo ecco il trailer ufficiale originale

Preparati a vivere un'esperienza esilarante e sorprendente con "Freakier Friday, Sempre più Pazzo", il film che riunisce Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan in un divertente scambio di corpi e ruoli. Un mix irresistibile di comicità e emozioni, pronto a conquistare il pubblico italiano dal 6 agosto. Non perdere il trailer ufficiale originale, un assaggio di una commedia che promette di far ridere e riflettere.

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano a scambiarsi corpi e ruoli (ma non tra loro) nell'atteso film che debutta nei cinema italiani il 6 agosto prossimo. Ecco il trailer ufficiale originale di Freakier Friday, ovvero Quel Pazzo Venerdì, Sempre più Pazzo.

