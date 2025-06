Quattro pusher incastrati grazie a YouPol a Roma quanti involucri di cocaina sono stati sequestrati

Grazie alle segnalazioni anonime su YouPol, quattro pusher sono stati arrestati a Roma nel quartiere Tor Bella Monaca, portando al sequestro di numerosi involucri di cocaina. Un intervento che dimostra come l’impegno dei cittadini possa fare la differenza nella lotta contro la criminalità . La collaborazione tra polizia e comunità si conferma un’arma potente per garantire sicurezza e legalità .

Quattro pusher arrestati a Roma grazie a segnalazioni anonime su YouPol. Operazione della Polizia nel quartiere Tor Bella Monaca. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Quattro pusher incastrati grazie a YouPol a Roma, quanti involucri di cocaina sono stati sequestrati

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Quattro Pusher Grazie Youpol

Quattro pusher incastrati grazie a YouPol a Roma, quanti involucri di cocaina sono stati sequestrati - Quattro pusher arrestati a Roma grazie a segnalazioni anonime su YouPol. Operazione della Polizia nel quartiere Tor Bella Monaca. Secondo virgilio.it

Roma, Tor Bella Monaca. Due click su Youpol consentono alla Polizia di scovare 4 pusher - È bastato un clic su YouPol – l’applicazione della Polizia di Stato che permette di segnalare in tempo reale, anche in forma anonima, violenze, atti di bullismo e spaccio ... Segnala ilmetropolitano.it

Controlli serrati e lotta alla droga . Quattro spacciatori in manette . La coca nascosta anche sotto terra - I servizi della Squadra mobile al parco ex Pavirani e in via della Ca’ Bianca dopo le segnalazioni su YouPol. In via Matteotti gli agenti del Bolognina hanno bloccato due giovani tunisini, che hanno f ... Come scrive msn.com

YouPol: l'app che combatte il bullismo ideata dalla Polizia di Stato