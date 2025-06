Quarto uccidono il padre e nascondono il cadavere in una cassapanca | fermati 2 fratelli

Un terribile mistero scuote Quarto, in provincia di Napoli, dove due fratelli incensurati sono stati arrestati con l’accusa di aver ucciso il padre e nascosto il suo corpo in una cassapanca in terrazza. Un dramma familiare che ha sconvolto la comunità e sollevato domande inquietanti sul rapporto tra i membri della stessa famiglia. La drammatica vicenda si aggiunge alle storie di cronaca più sconvolgenti del nostro territorio.

Orrore a Quarto, in provincia di Napoli, dove due fratelli incensurati, di 34 e 42 anni, sono accusati di aver ucciso il padre e nascosto il cadavere in una cassapanca in terrazza. Uccidono il padre e nascondono il cadavere in una cassapanca in casa: fermati i due figli. È accaduto a Quarto, nel Napoletano.

