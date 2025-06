Quarto ponte partiti i lavori del maxi-svincolo del Bione Il sindaco rilancia | Indispensabile l' uscita da Lecco

Sono partiti i lavori per il maxi-svincolo del Bione, un intervento da 4 milioni di euro che promette di rivoluzionare la viabilità post-quarto ponte. Il sindaco Mauro Gattinoni evidenzia l'importanza di questa opera per alleggerire il traffico e rilanciare la mobilità cittadina, sottolineando come un'uscita strategica da Lecco sia ormai imprescindibile per una città più fluida e connessa. La sfida è ambiziosa, ma fondamentale per il futuro della nostra mobilità urbana.

Sono partiti i lavori per il nuovo maxi-svincolo del Bione. Un'opera da 4 milioni di euro che servirà a smistare il traffico dopo la costruzione del nuovo "quarto Ponte" da Pescate verso Lecco. Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni illustra come saranno sviluppate le opere rilanciando un forte.

