Quarantenne trovata con una patente falsa dopo la denuncia partono le indagini

segnalata e trovata in possesso di una patente falsa. Le autorità stanno scavando nel passato della donna per svelare un possibile giro di documenti falsificati, mentre la comunità si domanda quanto questa rete possa essere estesa e quale impatto abbia sulla sicurezza stradale. La verità emergirà, ma intanto cresce l’attenzione su un fenomeno che solleva più di un dubbio sulla serietà del sistema di rilascio delle patenti.

C'è un giro di patenti false? Come è venuta in possesso di quel documento la quarantenne? Sono questi gli interrogativi che, da qualche giorno, si stanno ponendo i poliziotti del commissariato di Sciacca. Domande più che legittime, specie per degli investigatori, dopo che una quarantenne è stata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Quarantenne trovata con una patente falsa, dopo la denuncia partono le indagini

In questa notizia si parla di: Quarantenne Trovata Patente Falsa

Guida l’autobus con patente falsa, quarantenne nei guai - è stato denunciato per falso e ricettazione, per aver esibito alla polizia municipale una patente falsificata, su un tesserino in bianco risultato rubato. I vigili hanno scoperto la cosa quando ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Guida con patente falsa, denunciato - Agli agenti della sottosezione di Lagonegro (Potenza) della Polstrada, l'uomo ha mostrato una patente di guida risultata essere falsa. Inoltre il 45enne - che già nel 2011 aveva subito una ... Come scrive ansa.it

Due clandestini nascosti nel cassone di un autocarro, un quarantenne nei guai - Un altro soggetto è stato trovato al volante con una patente falsa e denunciato alla procura ... nascosti tra coperte e vari materiali edili, si sono trovati davanti due tunisini, di 30 e ... Secondo ilrestodelcarlino.it