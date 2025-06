Quanto è Dimagrito Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi? I Kg persi

Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi è davvero dimagrito? Ecco tutti i kg persi in 30 giorni di reality. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Quanto è Dimagrito Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi? I Kg persi

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Dimagrito Mario Adinolfi Isola

Isola dei Famosi: Mario Adinolfi è dimagrito, quanti chili ha perso - Mario Adinolfi è approdato all'Isola dei Famosi pesando 220 chili: scopri quanti chili ha perso fino ad oggi. Tra i protagonisti più discussi dell'edizione 2025 dell'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi s ... Lo riporta msn.com

Quanti chili ha perso Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi - Una cifra importante, considerando che al momento dell’ingresso nel reality pesava circa 220 kg. Dopo 5 settimane di Isola dei Famosi, quindi, Mario Adinolfi dovrebbe aver raggiunto un peso di circa ... Si legge su novella2000.it

Quanto è dimagrito Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi e come sta - Mario Adinolfi ha perso oltre 12 chili durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi 2025. Scopri come sta affrontando questa trasformazione sia fisica che psicologica. Da tag24.it

Adinolfi Dieta Shock e Trasformazione sull'Isola!#isoladeifamosi #gossip #gossipcommunity#