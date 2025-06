Quanto è caro il caffè 2 euro a tazzina

rendersi conto di quanto il costo di una tazzina possa incidere sul nostro quotidiano. Con 2 euro per un singolo caffè, molti si chiedono se questa piccola pausa meriti davvero un investimento così elevato, o se sia arrivato il momento di riscoprire alternative più accessibili senza rinunciare al piacere di un buon espresso. In un’epoca di aumenti e scelte consapevoli, capire come gestire questa tradizione diventa essenziale per ogni amante del caffè.

Per alcuni è un piacevole momento di relax, per altri una vera e propria necessità per iniziare al meglio la giornata. C’è chi lo preferisce dolce e chi, invece, lo ama amaro. Stiamo parlando del caffè, uno dei prodotti più amati dagli italiani e non solo. Se per molti anni fermarsi al bar per un espresso era una tappa irrinunciabile, oggi – complice l’aumento dei prezzi – sta diventando un vero e proprio lusso. Eppure, in pochi sembrano disposti a rinunciarvi. Uno studio della Fao, curato dagli analisti El Mamoun Amrouk, Fabio Palmeri ed Emiliano Magrini, suggerisce che nell’Unione Europea un aumento dell’1% nei prezzi internazionali del caffè (misurati attraverso il “Composite Indicator Price” dell’Ico) comporta un incremento dello 0,24% nel prezzo al dettaglio dopo 19 mesi, con effetti che possono protrarsi per diversi anni (almeno quattro). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Quanto è caro il caffè... 2 euro a tazzina

