Quanto costa un lettino a Rimini? In tre stagioni rincari fino all’8%

Se stai pianificando una vacanza a Rimini e desideri conoscere i costi di un lettino in tre stagioni, sappi che negli ultimi tre anni i prezzi sono aumentati dell’8%, con rincari che si estendono anche a pranzi, gelati e altri servizi. Federconsumatori ha analizzato i dati, mettendo in luce come la spesa per una giornata al mare possa variare. Ma quanto costa esattamente un lettino a Rimini? Ecco tutto ciò che devi sapere.

Rimini, 7 giugno 2025 – Negli ultimi tre anni i prezzi della spiaggia a Rimini sono aumentati dell’8%. E si guarda agli extra, dal pranzo al ristorante al gelato, va anche peggio. A fare i conti in tasca ai bagnini ci pensa Federconsumatori provinciale, mettendo in fila, numeri e dati statistici. Degli aumenti relativi ai servizi dati dagli stabilimenti balneari avevamo scritto pochi giorni fa, con la cooperativa bagnini di Rimini sud a difesa di tariffe “ più economiche tra le destinazioni balneari, punto forte della nostra offerta”, aveva sottolineato il presidente della cooperativa dei bagnini di Rimini sud Mauro Vanni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quanto costa un lettino a Rimini? “In tre stagioni rincari fino all’8%”

