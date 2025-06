Quanti soldi guadagnano Sinner e Alcaraz al Roland Garros? Il montepremi della finale e la cifra garantita

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si preparano a scrivere una pagina storica nel tennis mondiale, sfidandosi nella finale di Roland Garros. Ma quanto vale davvero questa partita in termini di premi? Il montepremi totale per il torneo supera i 49 milioni di euro, con la finale che mette in palio circa 2,3 milioni di euro per il vincitore. Chi uscirà trionfante, si assicurerà anche una ricompensa economica e il prestigio di conquistare uno dei trofei più ambiti del tennis internazionale.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale del Roland Garros, che andrà in scena domenica 8 giugno alle ore 15.00: l'atto conclusivo più atteso per il secondo Slam della stagione si è effettivamente materializzato, sulla terra rossa di Parigi assisteremo al confronto tra il numero 1 e il numero 2 del mondo, che per la prima volta nella storia si sfideranno nel match che metterà in palio uno dei quattro trofei più importanti della stagione. Si preannuncia un'autentica battaglia titanica: il fuoriclasse altoatesino proverà a festeggiare il terzo Slam consecutivo dopo gli US Open 2024 e gli Australian Open di fine gennaio, il fenomenale spagnolo proverà a difendere la Coppa dei Moschettieri alzata al cielo dodici mesi fa.

