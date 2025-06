Quanti acquisti farà l’Inter? Cambierà tanto! Occhio alla… Primavera – Sky

Con l’arrivo di Chivu e le prime mosse di mercato, l’Inter si prepara a rivoluzionare il suo volto. La spinta verso il ringiovanimento e i cambiamenti in atto promettono una stagione ricca di sorprese e novità. Tra le mosse già ufficializzate e le strategie in cantiere, sarà interessante scoprire quante novità ci attendono e come queste influenzeranno la squadra. Quello che è certo è che l’estate dell’Inter sarà tutta da seguire con attenzione.

Tra poche ore inizierà ufficialmente l'era Chivu, ma il mercato dell'Inter è già attivo. La dirigenza dovrà operare tanto quest'estate per ringiovanire la rosa. Inoltre, l'allenatore rumeno ha lavorato tanto con la Primavera. CAMBIAMENTI ALL'ORIZZONTE – Su Sky Sport 24 si discute di calciomercato con l'esperto Alessandro Sugoni. A detta sua, la Beneamata cambierà un pochettino rispetto all'ultima stagione. D'altronde ha già ufficializzato sia Petar Sucic che Luis Henrique. Ecco cos'ha detto il giornalista, sottolineando la necessità di ringiovanire qualche reparto un po' in là con gli anni. Le sue parole: « L'Inter un po' cambierà, due attaccanti immagino perché perderà Marko Arnautovic e Joaquin Correa, stiamo facendo i nomi di Rasmus Hojlund e Yann-Ange Bonny.

Il progetto impostato da Inzaghi sul lavoro di Conte non può più andare avanti, perché il ciclo è finito. Chivu dovrà metterci del suo tanto a livello tattico quanto mentale. Necessita di uno staff di livello, perché l'Inter non è la sua Inter Primavera né il suo Parma ( Partecipa alla discussione

