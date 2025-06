Quando pagano l' Assegno unico a giugno 2025? Ecco le date dell' accredito nel calendario Inps

Se ti chiedi quando riceverai l’Assegno Unico a giugno 2025, ecco tutte le date da tenere d’occhio nel calendario INPS. Questo beneficio, fondamentale per il sostegno alle famiglie con figli, continuerà ad essere erogato mensilmente seguendo le scadenze stabilite. Scopri quando aspettarti l’accredito e pianifica al meglio le tue finanze, perché la tua tranquillità familiare è sempre la nostra priorità.

Calendario dei pagamenti aprile 2025 L’ Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell’ ISEE. Date dei pagamenti di giugno 2025 L’INPS ha confermato che l’assegno verrà erogato a partire dal. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Quando pagano l'Assegno unico a giugno 2025? Ecco le date dell'accredito nel calendario Inps

