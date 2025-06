Quando il gelato diventa tormentone | la coppetta di Vuitton ha stregato la Versilia

Forte dei Marmi, 7 giugno 2025 – Tik toker o Instagram influencer sono lì concentrati ad ogni ora. Un successo per la nuova gelateria di Louis Vuitton aperta in uno dei chioschi storici della piazza del mercato. L'estetica è vintage ma l'idea è rivoluzionaria: il bancone è dipinto di verde ed è decorato con i fiori del celebre motivo monogram della maison. E anche il gelato è griffato: coppette, vaschette, cialde e tovagliolini sono tutti personalizzati con un pattern appositamente creato per la gelateria. Dieci gusti tradizionali e due inediti (tutti realizzati dallo storico bar Galliano di Viareggio), dai nomi molto familiari per gli amici del brand.

