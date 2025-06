Quando i libri per bambini non erano corsi pedanti di educazione civica

quando i libri per bambini non erano corsi pedanti di educazione civica. Oggi, tuttavia, si diffonde l'illusione che ribellarsi significhi impegnarsi, spesso trascurando il valore della semplice curiosità e dell'immaginazione. La narrazione si fa sempre più impegnata, con volumi illustrati che, fin dalla tenera età, insegnano le battaglie di Nelson Mandela o Greta Thunberg, rischiando di sacrificare il piacere della scoperta. Spopolano nelle librerie progressiste americane i...

Si è creata l’illusione negli ultimi anni che essere ribelli significasse essere impegnati. Impegnati a cambiare le cose più che a essere visceralmente contrari all’autorità. Lo abbiamo visto con la spesso fastidiosa “wave” di volumi illustrati per bambini che, per diventare buoni cittadini del futuro, devono conoscere già a quattro anni le battaglie di Nelson Mandela e di Greta Thunberg. Spopolano nelle librerie progressiste americane i libricini biografici su Katherine Johnson (informatica dimenticata) e le storie sui diritti civili, per non parlare della serie pedagogica Ragazze ribelli – diventata un brand e un trend – così come sono diventati prassi i libri educativi, dal “come fare la nanna per non disturbare” fino a, da noi, i volumi illustrati sulla Resistenza e sulla mafia per arrivare alle elementari pronti per scrivere temi in stile Saviano o Massini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quando i libri per bambini non erano corsi pedanti di educazione civica

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Bambini Libri Erano Corsi

Per i bambini torna "La primavera dei libri" a Bure - Torna per la sua 33esima edizione la Primavera dei Libri a Bure, un'affascinante manifestazione dedicata alla letteratura per l'infanzia.

Quando i libri per bambini non erano corsi pedanti di educazione civica - Nella letteratura per l'infanzia quello che alcuni chiamano wokismo ha avuto il difetto di sostituire l'immaginazione con la didattica moralista. Positivo che Adelphi riporti in auge libri di autori c ... Si legge su ilfoglio.it

Salvate i bambini inglesi dai corsi di educazione sessuale - Compito a casa a bambini di 9 anni: «Masturbatevi» Nel frattempo i giornali britannici hanno indagato autonomamente il contenuto dei corsi di educazione ... In uno dei libri più scaricati ... tempi.it scrive

I 10 migliori libri di cucina per bambini - Inutile dire che questi libri possono essere utili anche per educatori e insegnanti di asili nido o organizzazioni e comunità all’interno delle quali si vogliono organizzare corsi di cucina per i ... Riporta notiziescientifiche.it

DA BAMBINI Vs DA GRANDI