quando gli zigomi area di sostegno e armonia del viso sembrano svuotarsi si può rimediare con stile e misura dal filler al trucco push up ecco come

Quando gli zigomi, simbolo di sostegno e armonia del viso, sembrano svuotarsi con il tempo, è possibile intervenire con stile e misura. Dal filler al trucco push-up, scopri come valorizzare questa zona e ritrovare un aspetto naturale e fresco. Perché sentirsi al meglio non significa esagerare, ma sapersi reinventare con eleganza e autenticità. Ecco tutto quello che devi sapere per riscoprire la bellezza autentica del tuo volto.

C on il passare del tempo, anche i volumi del viso cambiano. È inevitabile e basta osservare una fotografia scattata prima degli "anta" per rendersi conto che una delle aree più soggete al cedimento sono gli zigomi. Purtroppo, spesso, il rimedio è peggio del danno e, soprattutto sui social, modelle, influencer, attrici mostrano con fierezza zigomi fake, turgidi e arrotondati. Come se, per sembrare più giovani, questi improbabili rigonfiamenti servissero a dare un tono, a rialzare e rimpolpare un viso che naturalmente tende a svotarsi.