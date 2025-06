Quando giocano e dove vedere Sinner contro Alcaraz finale del Roland Garros

Il sipario sul Roland Garros si alza domenica alle 15, quando Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si contenderanno il titolo in una finalissima imperdibile. Dopo un percorso ricco di emozioni, i due campioni sono pronti a scrivere un nuovo capitolo nella storia del tennis. Vuoi scoprire come seguire l’evento e vivere ogni istante di questa sfida epica? La risposta ti aspetta…

Roma, 7 giugno 2025 – Ci siamo, il Roland Garros si prepara per la finale. Domenica alle 15 andrà in scena l'ultimo atto dello slam francese, dove ad affrontarsi saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'altoatesino, rientrato in campo dopo la squalifica a causa del Caso Clostebol che l'ha tenuto fuori fino agli Internazionali di Roma, si prepara ad affrontare il suo amicorivale in quello che è diventato a tutti gli effetti il nuovo dualismo del tennis mondiale. Il cammino di Sinner. Finora il cammino di Sinner è stato pressoché perfetto: nel primo turno l'altoatesino ha eliminato il francese Arthur Rinderknech in tre set (6-4, 6-3, 7-5), mentre nel secondo turno ha avuto la meglio su Gasquet, anche lui liquidato in tre set (6-3, 6-0, 6-4).

