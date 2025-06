Quando finisce Doppio Gioco su Canale 5 la data dell’ultima puntata della fiction con Alessandra Mastronardi

Se sei curioso di scoprire come si conclude la coinvolgente fiction "Doppio Gioco" con Alessandra Mastronardi, non perdere l'ultima puntata su Canale 5. La serie, che ha appassionato il pubblico con la sua trama avvincente e il talento della protagonista nel leggere le persone, si avvia alla conclusione. La data dell’ultimo episodio è prevista per [inserire data], segnando l'epilogo di questa avventura fatta di mistero, emozioni e inganni.

La fiction Doppio Gioco racconta la storia di Daria (Alessandra Mastronardi), una giovane donna dotata di un'abilità speciale: riesce a 'leggere' le persone. Un talento trasmessole dal padre, morto in un tragico incidente quando lei era solo una bambina, che le ha insegnato a osservare e interpretare comportamenti e segnali attraverso il gioco del poker. Proprio grazie a questa capacità, i Servizi Segreti le propongono una missione sotto copertura: devono catturare Gemini (Max Tortora), un esponente della criminalità internazionale. Questa storia sta appassionando tanti spettatori. Ma quando finisce Doppio Gioco su Canale 5? Quando finisce Doppio Gioco su Canale 5, la data dell'ultima puntata.

