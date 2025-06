Quando e dove apre il ristorante dei figli di Iginio Massari a Milano | il menu fisso a pranzo costa 20 euro

Scopri il nuovo ristorante dei figli di Iginio Massari a Milano, un luogo che unisce tradizione e innovazione culinaria. Aperto recentemente nel cuore della città , offre un menù fisso a pranzo a soli 20 euro, con prelibatezze come il risotto da Cardinale (€14) e dolci firmati da Massari (€8). La vera specialità ? Il manzo all'olio con patate, un omaggio alla tradizione bresciana, che ti conquisterà ad ogni assaggio. Continua a leggere.

Da Cardinale a Milano un risotto costa 14 euro, i dolci (realizzati con le ricette di Iginio Massari) 8 euro. La specialità del locale fondato da Debora e Nicola Massari? Il manzo all'olio con patate (18 euro) come da tradizione bresciana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Massari Iginio Milano Costa

Firenze, ecco il Rinascimento del Gusto: una giornata per la città firmata Iginio Massari - Firenze si prepara a celebrare il “Rinascimento del Gusto” il 14 maggio 2025, con un evento esclusivo firmato dal maestro Iginio Massari.

Quando e dove apre il ristorante dei figli di Iginio Massari a Milano: il menu fisso a pranzo costa 20 euro - Da Cardinale a Milano un risotto costa 14 euro, i dolci (realizzati con le ricette di Iginio Massari) 8 euro. La specialità della casa? Il manzo all’olio con patate (18 euro) come da tradizione bresci ... Riporta fanpage.it

Debora e Nicola, i figli di Iginio Massari aprono un ristorante: «Non serve spendere 100 euro per mangiare bene, da noi ne bastano 30» - Quanto pesa l'eredità di un cognome? Debora e Nicola Massari lo sanno bene. I figli del maestro pasticcere Iginio Massari hanno ricevuto in dono il peso ... Scrive msn.com

Debora e Nicola, i figli di Iginio Massari aprono un ristorante a Milano: «Da noi si mangia bene con meno di 30 euro di scontrino. E si serve in meno di 5 minuti» - Gli eredi del grande pasticcere: «Con lui era come vivere in un grande Masterchef familiare. In casa mamma cucinava, papà giudicava». Il loro locale, in zona Tribunale, si chiama Cardinale: «È il nost ... Secondo msn.com

Barbieri spezza il cuore a un salumiere