Qualifiche MotoGP Aragon | Marc Marquez torna in pole con record della pista

Sul circuito di Aragon, Marc Marquez riscrive la storia con una pole position da record, dimostrando ancora una volta il suo talento e determinazione. Dopo molte sfide, lo spagnolo conquista la prima posizione, lasciando alle sue spalle un duello serrato con i piloti Ducati, tra cui il fratello Alex e Bagnaia. Un risultato che promette scintille in gara: ecco le qualifiche più emozionanti della stagione!

Aragon 7 giugno 2025 - Per tre gare consecutive Fabio Quartararo aveva rovinato i suoi piani, ma questa volta non ci è riuscito. Marc Marquez torna a dominare anche in qualifica e lo fa strappando il nuovo record della pista sul circuito del Motorland di Aragon. Dietro al pilota della Ducati c'è il fratello Alex, con Morbidelli a completare la prima fila. Bene anche Bagnaia, quarto in un poker ducatista nelle prime posizioni. Qualifiche 1. Circuito da circa cinque chilometri e mezzo di lunghezza, tortuoso, caratterizzato da un lunghissimo rettilineo dopo una sezione in discesa sotto lo splendido muro di mattoni caratteristico di questo tracciato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net