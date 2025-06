Qualificazioni Mondiali 2026 Dumfries segna ancora! Bene Arnautovic e Asllani | come sono andati i calciatori dell’Inter

Le qualificazioni mondiali 2026 regalano grandi soddisfazioni ai calciatori dell’Inter impegnati nelle rispettive nazionali. Dumfries brilla con un gol decisivo per l’Olanda, mentre Arnautovic e Asllani continuano a mostrare la loro crescita internazionale con minuti preziosi in campo. È un momento di orgoglio per i nerazzurri, che con questi risultati consolidano la loro presenza nel panorama mondiale. Ma come sono andate esattamente le prestazioni dei nostri campioni? Scopriamolo insieme.

Qualificazione Mondiali 2026, risultati positivi per tutti i nerazzurri impegnati oggi. Gol per Dumfries contro la Finlandia, minuti per Arnautovic e Asllani. Sorridono i calciatori dell’ Inter in campo oggi nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2026. Impegnati Dumfries con la sua Olanda, Arnautovic con l’ Austria e Asllani con l’ Albania. In Finlandia, gli Oranje esordiscono come meglio non potevano e superano i locali con un secco 0-2. Pratica chiusa in 23 minuti, prima con Depay e poi proprio con Dumfries, che realizza addirittura il 15esimo gol della sua stagione con un bell’inserimento sul secondo palo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Qualificazioni Mondiali 2026, Dumfries segna ancora! Bene Arnautovic e Asllani: come sono andati i calciatori dell’Inter

