Putin la strategia del tritacarne | mille soldati russi morti al giorno in Ucraina Ma l' esercito avanza lentamente

Nel cuore del conflitto ucraino, la strategia del "tritacarne" di Putin si traduce in una strage quotidiana di circa mille soldati russi, un costo umano che lascia senza parole. Nonostante questa carneficina, l’esercito avanza con lentezza, sollevando interrogativi sulla reale efficacia delle operazioni e sulla complessità della guerra. Un quadro drammatico che ci invita a riflettere sulle conseguenze di un conflitto così sanguinoso e sfidante.

Quasi mille morti al giorno, 975 per la precisione. Non feriti, non dispersi: morti. È la cifra choc che un funzionario della Nato avrebbe condiviso con l?agenzia ucraina ArmyInform,.