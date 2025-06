Putin | Guerra esistenziale

Le parole di Peskov sottolineano la serietà del conflitto, che per Mosca rappresenta una questione di sopravvivenza e sovranità nazionale. La guerra esistenziale si manifesta in ogni decisione e azione, lasciando poco spazio a compromessi. Nella notte tra giovedì e ieri, un episodio cruciale ha segnato un ulteriore capitolo di questa escalation, confermando quanto il fronte sia ancora aperto e complesso.

"Per noi questa è una questione esistenziale, riguarda i nostri interessi nazionali, la nostra sicurezza, il nostro futuro, quello dei nostri figli e del Paese". Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha reagito alle parole sul conflitto del presidente americano Donald Trump, che aveva paragonato Russia e Ucraina a due "bambini che litigano al parco". Esistenziale al punto da dover proseguire senza sosta: nella notte tra giovedì e ieri un massiccio attacco con 407 droni e 44 missili delle forze armate russe ha colpito varie città del Paese, tra cui la capitale. I soccorsi, scrive su Telegram il sindaco di Kiev, Vitalij Klitschko, sono intervenuti nei distretti di Solomyanskyi, Holosiivskyi e Darnytskyi, mentre il capo dell’Agenzia per l’elettricità e l’acqua, Timur Tkachenko, ha ipotizzato l’interruzione della corrente in alcuni quartieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

