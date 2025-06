Pusher ucciso nell’agguato Il pm chiede sei rinvii a giudizio

Un grave episodio di violenza scuote la città: il 23 ottobre 2023, in via Pisa, un agguato ha portato alla morte di Youssef Saadani, e ora il pubblico ministero chiede sei rinvii a giudizio per altri sospettati. La giustizia si prepara a fare luce su una spedizione punitiva che ha lasciato segni indelebili, ma il conto con la legge è ancora da saldare.

Arriva da saldare il conto con la giustizia per altri sei marocchini, presunti componenti del commando armato che la sera del 23 ottobre 2023 in via Pisa ha messo in atto una spedizione punitiva a colpi di fucile, mazza, calci e pugni contro i pusher rivali. A restare ucciso fu Youssef Saadani, marocchino di 27 anni, raggiunto da un colpo di fucile che gli ha squarciato la gola mentre altri quattro connazionali rimasero feriti. Un responsabile del raid, Hamza Haddaji, marocchino di 32 anni, è stato già condannato al Tribunale di Monza con il rito abbreviato a 16 anni di reclusione più 3 anni di libertà vigilata per omicidio, lesioni e porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pusher ucciso nell’agguato. Il pm chiede sei rinvii a giudizio

