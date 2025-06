Puppo prudente | Non mi sento di dire che vinca Sinner Alcaraz ha più da perdere | partita nodale per i prossimi mesi

Nel mondo del tennis, ogni punto può cambiare il destino di una stagione. Durante TennisMania, Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco analizzano le semifinali di Roland Garros, con Sinner in corsa per la vittoria e Musetti costretto a fermarsi. Un dettaglio nel doppio ha fatto emergere un aspetto inatteso, testimoniando quanto la settimana parigina possa riservare sorprese. E ora, ci prepariamo a scoprire cosa riserveranno i prossimi mesi.

Dario Puppo (qui riportato), in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, ha come di consueto condotto TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. Tema totalmente dominante: le semifinali del Roland Garros, con Jannik Sinner in finale e Lorenzo Musetti che ha dovuto alzare bandiera bianca. Introduzione dedicata a un dettaglio del doppio che ha portato Sara Errani e Jasmine Paolini in finale: “ Paolini a un certo punto ha tirato una botta altezza faccia a Shnaider che l’ha spaventata, ma non è mai entrata in partita “. Prima osservazione su Musetti-Alcaraz e in particolare sul toscano: “ Ha colpito tanto il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo prudente: “Non mi sento di dire che vinca Sinner. Alcaraz ha più da perdere: partita nodale per i prossimi mesi”

In questa notizia si parla di: Puppo Sinner Partita Prudente

Puppo avvisa: “Non so chi possa fermare Sinner e Musetti nei prossimi 10 anni. Jannik come Federer” - Dario Puppo, insieme a Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, esplora il futuro del tennis italiano nel programma TennisMania su OA Sport.

Puppo prudente: “Non mi sento di dire che vinca Sinner. Alcaraz ha più da perdere: partita nodale per i prossimi mesi” - Dario Puppo (qui riportato), in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, ha come di consueto condotto TennisMania, il programma in diretta sul ... Si legge su oasport.it

Ambesi: “Sinner come Borg e Nadal. Incredibile agonista, con un approccio glaciale che fa la differenza” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi (qui riportato) e Guido Monaco, ha come di consueto condotto TennisMania, il programma in diretta sul ... Segnala oasport.it

Sinner, che malore ha avuto? Stop di 11 minuti: «Contento di essere ancora nel torneo» - Sinner poi dopo aver battuto Rune ha commentato così il problema avuto nel terzo set: «È stata una partita difficile e una mattinata strana, non mi ero scaldato, sapevo che sarebbe stata una ... Come scrive ilmessaggero.it