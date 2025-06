Pulisic salta i prossimi impegni degli USA Chris Richarda | Un’occasione per trovare nuovi leader

L'assenza di Christian Pulisic dai prossimi impegni degli Stati Uniti apre un nuovo capitolo per la nazionale statunitense, offrendo una preziosa opportunità per emergere come leader. Secondo Chris Richards del Crystal Palace, questa situazione potrebbe rivelarsi un'occasione per scoprire e rafforzare nuovi talenti che possano guidare la squadra verso il successo. La sfida ora è trovare il coraggio e la determinazione necessari per colmare questa assenza.

Christian Pulisic salterà i prossimi impegni della nazionale statunitense: secondo il difensore Chris Richards è una possibilità per la squadra Secondo quanto riportato da CBS Sports Golazo America, il difensore del Crystal Palace Chris Richards ha commentato l’assenza di Christian Pulisic, stella del Milan e capitano della nazionale statunitense, in vista della Gold Cup 2025. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pulisic salta i prossimi impegni degli USA, Chris Richarda: «Un’occasione per trovare nuovi leader»

