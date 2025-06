Pugni schiaffi e minacce davanti alla figlia | Sarai la prossima Giulia Cecchettin A processo Amnesia rapper ex Amici

Una storia di violenza che scuote il mondo dello spettacolo e non solo. Pugni, minacce e episodi di inaudita brutalità, anche davanti alla piccola di due anni, portano Lorenzo Venera, alias Amnesia, sul banco degli imputati. La tragica analogia con le vicende di Giulia Cecchettin e Tramontano rende questa vicenda ancora più sconvolgente. Ora, il processo chiarirà se ci sono colpe o innocenza da difendere.

Pugni, labbra spaccate, coltelli alla gola e mani strette attorno al collo. E minacce di morte, anche davanti alla figlia di 2 anni: «Sarai la prossima Giulia», riferimento a Cecchettin e a Tramontano entrambe uccise dal compagno o ex fidanzato. Lorenzo Venera, rapper torinese conosciuto con il nome d’arte Amnesia e concorrente nel 2013 del talent Amici di Maria De Filippi, è a processo per maltrattamenti aggravati e si trova agli arresti domiciliari dallo scorso novembre. L’uomo, oggi 36enne, ha già alle sue spalle due condanne. Il racconto delle violenze: «Era ossessionato dalla gelosia». Le botte durante la convivenza sono frequenti. 🔗 Leggi su Open.online

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Pugni Minacce Davanti Figlia

Aggredita l’inviata di Striscia La Notizia: calci, pugni e minacce durante un servizio - Durante un servizio a Maserada sul Piave, l'inviata di Striscia la Notizia, Rajae Bezzaz, è stata vittima di un'aggressione violenta.

Pugni e schiaffi alla compagna: «Tu sei solo mia». Condannato a 5 anni l'uomo che aveva reso un incubo la vita della donna e della figlia - STIENTA - Aveva trasformato la vita insieme in un incubo per la compagna e la figlia minorenne. Maltrattamenti, riduzione in stato di soggezione, pestaggi, il portarle via i soldi e ... ilgazzettino.it scrive

Pugni in faccia e minacce di morte alla moglie davanti alla figlia di 8 anni: lei chiama il 112 e fa arrestare il 55enne. La violenza andava avanti da anni - TRENTO - Picchia la moglie e la minaccia di morte davanti alla figlioletta ... e minacciata di morte dal marito, il tutto davanti alla figlia di 8 anni. Le volanti sono arrivate sul posto e ... Secondo ilgazzettino.it

Tentò di soffocare la moglie davanti alle figlie, condannato a tre anni e mezzo - Violenze e aggressioni continue alla moglie, anche davanti ai figli piccoli. Un 65enne di Scafati è stato giudicato colpevole e condannato a 3 ... msn.com scrive

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA