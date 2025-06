Puff Daddy mi pagava l’affitto e le spese per costringermi a fare le maratone sessuali L’ho implorato di smetterla | parla l’ex fidanzata in tribunale

In un’aula di tribunale carica di emozioni e rivelazioni sconvolgenti, l’ex fidanzata di Puff Daddy torna a raccontare il suo doloroso passato. Con voce rotta dal pianto, descrive come l’ex musicista l’abbia costretta a maratone sessuali alimentate da droga, arrivando persino a pagare l’affitto e le spese per tenerla sotto controllo. Una testimonianza che scuote il pubblico e mette in discussione il volto pubblico di un’icona dello spettacolo.

L’ultima ex fidanzata di Puff Daddy, a processo per traffico sessuale e violenze, è tornata ieri venerdì 6 giugno per la seconda volta sul banco dei testimoni per raccontare come lui l’avrebbe pressata a partecipare a maratone sessuali alimentate dalla droga. La donna, che sta usando lo pseudonimo “ Jane “, singhiozzava durante il racconto del suo passato legato all’ex magnate del pop. Ha detto di sentirsi obbligata a partecipare, dato che il suo ex le pagava l’affitto e controllava molti aspetti della sua vita. Jane racconta una storia simile a quella dell’altra ex Cassie Ventura. Jane ha cercato invano di interrompere le notti in hotel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Puff Daddy mi pagava l’affitto e le spese per costringermi a fare le maratone sessuali. L’ho implorato di smetterla”: parla l’ex fidanzata in tribunale

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Puff Daddy Maratone Sessuali

Puff Daddy / P. Diddy affronta accuse che potrebbero costargli l'ergastolo: la sua ex compagna, incinta di nove mesi, depone sul banco dei testimoni - Puff Daddy, noto anche come P Diddy, si trova al centro di un caso giudiziario che potrebbe portarlo a una condanna all'ergastolo.

Il video integrale dell'aggressione di Sean Diddy Combs all'ex fidanzata Casandra Ventura