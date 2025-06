Provedel-Mandas cambia di nuovo tutto | ecco il nuovo portiere in arrivo

La finestra di mercato della Lazio è un vero spettacolo di colpi di scena: Provedel e Mandas si sfidano, mentre Sarri torna alla guida, scuotendo le certezze. Tra acquisti inaspettati e scelte di portieri che cambiano tutto, il prossimo capitolo si scrive sotto i riflettori. La domanda ora è: quale volto porterà nuova fortuna al club? Restate sintonizzati, perché il futuro biancoceleste promette sorprese sorprendenti.

Sembrava tutto deciso, poi è tornato Sarri. E con lui anche la fiducia in chi sembrava finito. Un altro ribaltone in porta, e un nuovo acquisto in arrivo La Lazio ha vissuto una piccola odissea quest'anno con i portieri. Certo, essere una delle difese più battute del campionato non ha aiutato, ma nemmeno il campionato mediocre di Ivan Provedel ha dato una mano. Tanti errori, tante prestazioni rivedibili, fino a finire in panchina. A quel punto dentro Cristos Mandas, che ha giocato un finale da protagonista assoluto.

Scegliere Provedel invece di Mandas già a priori è la pietra tombale su sta stagione che ancora deve iniziare, spero che si faranno altre valutazioni perché affidarsi ad una sedia in porta per tutto l anno anche per solo il campionato non è una buona scelta. Partecipa alla discussione

Al contrario di quanto si legge in giro riconfermo che Provedel sarà il primo portiere e vi dico che Mandas potrebbe andare via in prestito tante squadre su di lui anche il Man City ma lui vuole andare a giocare non a fare il secondo o il terzo. Anche Inter e Milan Partecipa alla discussione

