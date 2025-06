Propaganda e riscrittura della storia | il ruolo delle narrazioni nei conflitti moderni

In un mondo saturo di informazioni, la propaganda e la riscrittura della storia assumono un ruolo fondamentale nel modellare le percezioni pubbliche. Le narrazioni distorte possono trasformare nemici in alleati improbabili, alimentando conflitti e fraintendimenti. Come dimostra la vicenda delle recenti decisioni statunitensi sulla crisi di Gaza, la manipolazione dell’immagine e dei fatti si rivela uno strumento potente e pericoloso. È essenziale comprendere come queste strategie influenzino le dinamiche globali e le coscienze collettive.

Un pubblico disinformato, bombardato da messaggi fuorvianti o ambigui, può finire per credere che torturatori e assassini siano "ribelli moderati". È il caso, ad esempio, degli Stati Uniti, che il 20 febbraio 2024 hanno posto il veto a una risoluzione ONU per il cessate il fuoco a Gaza, pur lasciando trapelare posizioni contraddittorie. Poche settimane prima, il presidente Biden aveva definito il premier israeliano Netanyahu un "asshole" ("idiota" in italiano) per la gestione del conflitto, creando un'immagine ambivalente che distrae dalle reali intenzioni politiche.

