Propaganda e guerra ibrida Azione sollecita misure contro documentari pro-Putin

In un contesto mondiale segnato da tensioni e conflitti, la diffusione di propaganda e azioni di guerra ibrida rappresentano una minaccia concreta alla nostra democrazia. Federica Onori e altri deputati di Azione hanno deciso di sollevare il velo su questa problematica, presentando un’interrogazione urgente riguardo a eventi culturali che, in Italia, veicolano messaggi pro-Putin e giustificazioni dell’aggressione russa all’Ucraina. È indispensabile agire subito per tutelare l’informazione libera e la sovranità del nostro Paese.

Federica Onori e altri deputati di Azione hanno presentato quella che definiscono “l’ennesima interrogazione” sul tema dei cosiddetti eventi culturali che in Italia veicolano messaggi che giustificano l’aggressione russa dell’Ucraina. L’ultimo caso, raccontato da Formiche.net, si è verificato lo scorso weekend a Gorizia, dove è stato organizzato un evento assieme a RT Doc, il canale documentaristico di RT (ex Russia Today), emittente sanzionata dall’Unione europea per via del suo ruolo nella sua strategia di disinformazione russa sull’aggressione dell’Ucraina. Al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, i deputati di Azione chiedono “un impegno immediato, chiaro e concreto per informare e supportare gli amministratori locali nella gestione di questi eventi”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Propaganda e guerra ibrida. Azione sollecita misure contro documentari pro-Putin

