Pronto Soccorso sanitarie nel mirino | il 73% delle aggressioni è contro le donne

In un contesto in cui le aggressioni ai sanitari aumentano, il 73% colpisce le donne, rivelando una piaga sociale allarmante. Il professor Alessandro Riccardi, presidente SIMEU, denuncia una escalation di violenze in corsia che richiede interventi immediati e strategie efficaci per tutelare chi si prende cura della nostra salute. È tempo di riflettere e agire per garantire sicurezza e rispetto nel cuore delle strutture sanitarie.

Sempre più violenza in corsia, parla il professor Alessandro Riccardi presidente SIMEU

In questa notizia si parla di: Pronto Soccorso Sanitarie Mirino

