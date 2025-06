Pronto ricordati di andare a votare | a Cascina Pisa il Comune telefona ai cittadini FdI protesta

Pronto, ricordati di andare a votare! A Cascina, Pisa, il Comune ha chiamato i cittadini con un messaggio sorprendente: invece delle normali allerte, si è parlato di referendum e di come ottenere la tessera elettorale. Un modo insolito per coinvolgere la comunità alle urne, ma anche un segnale dell’importanza di partecipare attivamente alla vita democratica. La voce registrata lascia quindi un messaggio chiaro: il tuo voto conta, non lasciartelo sfuggire!

«Questa mattina molti cittadini di Cascina, me compresa, hanno ricevuto una telefonata dal numero utilizzato solitamente per l’allerta meteo e le comunicazioni d’emergenza. Invece dell’atteso bollettino, la voce registrata ricordava di andare a votare e indicava dove richiedere la tessera elettorale» in occasione dei referendum dell’8 e 9 giugno. A riportare i fatti Chiara Cini, (nella foto durante una manifestazione elettorale) capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Cascina, comune di 44mila abitanti in provincia di Pisa. «Un fatto gravissimo – prosegue l’esponente di FdI – perché un canale dedicato alla sicurezza e alla protezione della popolazione è stato trasformato in uno strumento di pressione indiretta in vista di un referendum». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Pronto, ricordati di andare a votare”: a Cascina (Pisa), il Comune telefona ai cittadini. FdI protesta

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Cittadini Cascina Pronto Ricordati

Permute immobiliari tra Provincia e Cascina per migliorare i servizi ai cittadini - La Provincia di Pisa e il Comune di Cascina hanno avviato una permuta immobiliare strategica per migliorare i servizi ai cittadini, ottimizzando il patrimonio pubblico.

Cascina, ricordati i morti dell'estate 1944 per mano nazifascista - chi ha vissuto questi drammi spesso non ha tramandato la memoria" Cascina 2 agosto 2024 - Proseguono le iniziative in ricordo dei cittadini barbaramente uccisi dai nazifascisti nella lunga estate ... Si legge su lanazione.it

Milano - Gli angoli dimenticati della città