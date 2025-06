Pronostico Isole Faroe-Gibilterra | solo due vittorie negli ultimi due anni

Lunedì alle 20:45 si accendono i riflettori sulla sfida tra le cenerentole del gruppo L: Isole Faroe e Gibilterra. Due formazioni ancora a secco di punti, con sole due vittorie negli ultimi due anni, cercano di scuotere la classifica e regalare emozioni ai tifosi. Una partita dal pronostico incerto, ma ricca di spunti per gli appassionati di calcio internazionale. Scopriamo insieme le probabili formazioni, il pronostico e come seguirla in tv e streaming.

Isole Faroe-Gibilterra è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Sfida tra cenerentole del gruppo L di qualificazione ai prossimi Mondiali, Isole Faroe contro Gibilterra. Dopo i primi tre turni entrambe sono ancora inchiodate a quota 0 punti: nessuna sorpresa, visto l'ampio divario nei confronti delle altre selezioni sorteggiate in questo raggruppamento, Repubblica Ceca, Montenegro e Croazia.

