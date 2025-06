Pronostico Estonia-Norvegia | il Mondiale in cassaforte

L’attesa per Estonia-Norvegia si fa sempre più intensa: una sfida fondamentale per le qualificazioni al Mondiale 2026, che si terrà lunedì alle 20:45. Con streaming gratuito, formazioni probabili e pronostici dettagliati, preparatevi a scoprire quale delle due nazionali può mettere una seria ipoteca sulla qualificazione. La corsa è serrata e ogni risultato può cambiare le sorti di questo percorso: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Estonia-Norvegia è una partita valida per la quarta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Ok, si poteva anche immaginare che sarebbe stata difficile, ampiamente difficile. Ma nessuno, oggettivamente, si aspettava un’Italia così. E la Norvegia ne ha approfittato, vincendo tre a zero venerdì sera e mettendo una seria ipoteca alla qualificazione al prossimo Mondiale. (Lapresse) – Ilveggente.it Haaland e soci – anche se forse sarebbe meglio dire Nusa e soci – hanno distrutto gli azzurri, mettendo in evidenza delle difficoltà oggettive della squadra di Luciano Spalletti che adesso rischia anche il posto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Estonia-Norvegia: il Mondiale in cassaforte

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Norvegia Mondiale Pronostico Estonia

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Pronostico Estonia-Norvegia: il Mondiale in cassaforte - Estonia-Norvegia è una partita valida per la quarta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026: streaming gratis, formazioni, pronostico. Riporta ilveggente.it

Pronostico Estonia-Israele: scommesse 3° giornata Gruppo I delle Qualificazioni Mondiali 2026 - Pronostico Estonia-Israele 6 giugno 2025. Analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse qualificazioni Mondiali 2026. Come scrive betitaliaweb.it

Qualificazioni Mondiali 2026: Italia contro Norvegia e Moldavia, i pronostici di FantasyTeam - Qualificazioni Mondiali 2026: l’Italia il 6 e il 9 giugno scenderà in campo contro la Norvegia e la Moldavia. Le quote FantasyTeam. Secondo agimeg.it

Scopri i nostri pronostici per le qualificazioni ai Mondiali!